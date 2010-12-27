В Ленобласти люди с нарушениями слуха и речи могут вызвать экстренные службы через sms

Sms нужно отправлять на номер "112".

Вызвать скорую помощь, полицию и другие экстренные службы Ленобласти теперь можно при помощи sms на номер "112". Об этом сообщила администрация Ленобласти.

Данная функция доступна у всех операторов, которые работают на территории региона. В сообщении нужно указать причину обращения, ФИО, данные о месте и времени происшествия. Также можно указать данные третьего лица, если ему понадобилась помощь.

В случае преступления нужно написать обстоятельства ЧП, приметы преступников, данные ущерба.

В Госдуме обсуждают наказание за ложный вызов скорой помощи.

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