В Ленобласти пытались поджечь квартиру "коктейлем Молотова"

Перед этим окно разбили камнем.

Полицейские Тосненского района Ленобласти ищут метателя "коктейля Молотова", пытавшегося поджечь квартиру. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В понедельник, 24 февраля, в 04:45 в полицию обратилась 29-летняя женщина-продавец. Она рассказала, что за 15 минут до звонка неизвестный злоумышленник камнем разбил стекло в окне её квартиры дома № 25 в поселке Тельмана. После этого в окно прилетела бутылка с воспламеняющейся жидкостью. Также в квартире попытались поджечь дверь.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Веселом Поселке мужчина хотел поджечь храм апостола Петра.

Фото: Piter.TV