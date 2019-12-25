В Ленобласти из водоема вытащили машину с телами

На берегу карьера были обнаружены следы съезда автомобиля в воду.

Спасатели 15 сентября подняли со дна карьера в поселке Старая Малукса Ленобласти иномарку с телами мужчины и женщины. Об этом сообщила аварийно-спасательная служба Ленобласти.

На берегу карьера были обнаружены следы съезда автомобиля в воду. Спасатели вытащили автомобиль с телами погибших и передали сотрудникам полиции.

По данным Piter.tv, 14 сентября в полицию обратилась 24-летняя девушка. Она сообщила, что её мама с сожителем 12 сентября уехали на рыбалку, но так и не вернулись, перестали выходить на связь. Трупы направлены в морг для установления причины смерти, проводится проверка.

Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО