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В Ленобласти из колонии сбежал заключенный
Сегодня, 20:19
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В Ленобласти из колонии сбежал заключенный

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Под Новый год из колонии в Ленобласти сбежал преступник

Многократно судимый мужчина 30 декабря сбежал из колонии-поселения в деревне Княжево в Волосовском районе Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН по Ленобласти. Отмечается, что 36-летний Феликс Айрапетян, уроженец Армении, в Петербурге был дважды судим за рабой, затем за угон автомобиля и дважды за мошенничество.

В ночь на 1 января сотрудниками правоохранительных органов был организован поиск сбежавшего заключённого, как на территории области, так и в Санкт-Петербурге. 

Поиски сбежавшего осужденного продолжаются круглосуточно. По факту побега заключенного в колонии также проводятся проверки.

В пресс-службе попросили всех, кто обладает информацией о местонахождении беглеца, звонить по телефонам: 578-96-38, 578-96-01.

Фото: pixabay 

Теги: колония , ленобласть , преступник , спб
Категории: Происшествия Лента новостей Криминальные происшествия Новости СПб

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