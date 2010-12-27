Из частного дома в Ленобласти пропали 2,3 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по статье 158-ой УК РФ (Кража в особо крупном размере).

Полиция Всеволожского района Ленобласти разыскивает подозреваемого в краже в особо крупном размере. Об этом пишет 47news со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 11 ноября. Правоохранительные органы получили заявление от заместителя гендиректора одной из компаний Петербурга. Он рассказал, как грабители проникли в его коттедж в деревне Мистолово, расположенный по Кольцевой улице.

В результате злоумышленникам удалось похитить из шкафа бумажный пакет, в котором были 2,3 млн рублей. Стражи порядка объявили воров в розыск.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Каменногорске водитель "Audi" наехал на пешехода.

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