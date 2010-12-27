В Каменногорске водитель "Audi" наехал на пешехода

По факту ДТП проводится проверка.

Утром в Каменногорске водитель "Audi" совершил наезд на пешехода. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 12 ноября. Около 7:45 утра, управляя автомобилем "Audi" 61-летний водитель наехал на пешехода в районе Ленинградского шоссе 63А. По предварительным данным 66-летний пострадавший находился в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован бригадой скорой помощи. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщил, что за год в Ленобласти на переездах ОЖД произошло около трети ДТП.

Фото: pixabay.com