В Ленобласти и Петербурге введут единый тариф на электроэнергию

Президент России Владимир Путин завизировал документ о едином тарифе на электроэнергию в смежных субъектах. Одной из пар с единым тарифом станут Ленинградская область и Петербург.
Как посчитало правительство РФ, единый тариф снизит цену для 47 региона на 6% и повысит для Петербурга на 2%.
По неофициальным данным, правительство Петербурга не слишком положительно относится к идее выравнивания тарифов. Вопросы возникают к "-6%" и "+2%". В Ленобласти в это же время считают, что такая схема станет благом для двух субъектов.
Плата за капремонт в Петербурге может увеличиться на три рубля в 2021 году.
Фото: Piter.TV
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