В Ленобласти и Петербурге введут единый тариф на электроэнергию

По неофициальным данным, правительство Петербурга не слишком положительно относится к идее выравнивания тарифов.

Президент России Владимир Путин завизировал документ о едином тарифе на электроэнергию в смежных субъектах. Одной из пар с единым тарифом станут Ленинградская область и Петербург.

Как посчитало правительство РФ, единый тариф снизит цену для 47 региона на 6% и повысит для Петербурга на 2%.

По неофициальным данным, правительство Петербурга не слишком положительно относится к идее выравнивания тарифов. Вопросы возникают к "-6%" и "+2%". В Ленобласти в это же время считают, что такая схема станет благом для двух субъектов.

Плата за капремонт в Петербурге может увеличиться на три рубля в 2021 году.

Фото: Piter.TV