В Ленобласти хулиганы угрожали смертью пенсионеру за советы о ЗОЖ

Двое незнакомцев избили пенсионера на железнодорожной станции Сусанино. Конфликт между ними начался из-за вопросов о здоровом образе жизни.

73-летний житель поселка Сусанино дожидался электрички до Петербурга на станции, когда к нему подошли двое незнакомцев. Они попросили покурить. Но пенсионер придерживается здорового образа жизни, чего пожелал и молодым людям. Из-за этого и начался конфликт. Злоумышленники избили пенсионера. Один из них заявил, что сбросит мужчину под поезд.

Пенсионер всерьез испугался таких заявлений, так как оба его оппонента были выпившими и вели себя агрессивно. Поэтому мужчина обратился к полицейским Санкт-Петербург–Витебского линейного отдела МВД России на транспорте. Правоохранители вычислили и задержали двух жителей Гатчинского района.

На мужчин завели уголовное дело за побои и угрозу убийством. Им грозит до двух лет колонии за каждую из статей. Также оказалось, что один из драчунов ранее уже представал перед судом. Он причинил вред здоровью человека из хулиганских побуждений.