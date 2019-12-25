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В Ленобласти газифицирован храм адмирала Ушакова
Сегодня, 16:00
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В Ленобласти газифицирован храм адмирала Ушакова

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Храм был построен в честь 100-летия окончания Гражданской войны в России и в память о моряках Русской эскадры Черноморского флота.

В Ленинградской области газифицировали храм адмирала Ушакова. Об этом рассказали в региональной администрации.

Храм был построен в честь 100-летия окончания Гражданской войны в России и в память о моряках Русской эскадры Черноморского флота. Запуск газа проведен 26 июля. Специалисты АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" построили газопровод-ввод, установили мини-котельную, котел и "умный" счетчик газа. До этого храм отапливался дровами.

На территории храма 27 и 28 июля состоятся два больших концерта памяти моряков русской эскадры и откроется выставка архивных фотодокументов 100-летней давности, которые ранее были переданы Русскому географическому обществу.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: газификация, храм
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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