В Ленобласти еще 66 человек заразились COVID-19

Количество заболевших в регионе выросло до 1566.

По данным оперштаба, 66 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Ленобласти. Теперь в регионе 1566 человек с подтвержденным диагнозом.

Также 307 новых случаев заболевания COVID-19 в Петербурге.

Всего в России с начала эпидемии выявлено 221 344 зараженных в 85 регионах. Число выздоровевших тоже растет: выписано уже 39 801 человек.

Также за сутки скончались 94 пациента. За весь период в стране от коронавируса умерли 2009 человек.

Ранее мы сообщили, что 67 человек заразились COVID-19 в Ленобласти.

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