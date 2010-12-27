В Ленобласти двухлетний ребенок захлебнулся в надувном бассейне

Врачи не смогли помочь девочке с признаками утопления.

В поселке Терволово Гатчинского района двухлетняя девочка захлебнулась в надувном бассейне. Об этом сообщают городские СМИ.

Вчера, 30 июля, вечером в реанимацию гатчинской больницы привезли девочку с признаками утопления. Медики всеми силами пытались ее спасти, но через час она умерла.

Родители девочки рассказали, что по их недосмотру она захлебнулась, купаясь в надувном бассейне. Ранее семья не попадала в поле зрения полиции.

Вчера в Кировском районе трехлетнюю девочку убило электрическим током от насоса, который качал воду в бассейн.

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