В Ленобласти BMW сбила мужчину на пешеходном переходе

Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами.

Накануне вечером, 30 мая, в Ленобласти автомобиль сбил человека на пешеходном переходе. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказали в пресс-службе УГИБДД по городу и области.

Оказалось, что около 19:53 на Ленинградской улице в Сосновом Бору машина марки BMW сбила 59-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами.

На данный момент сотрудники ДПС пытаются выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что девушка на "Ладе" сбила 12-летнего мальчика в Металлострое.

Видео: vk.com/spb_today