В Ленобласти 5-го октября состоятся ретроралли "10 озер"

Погонять на ретроавтомобилях соберутся автолюбители из разных городов России.

В следующую субботу автодром "Игора Драйв" будет приветствовать автолюбителей, желающих поучаствовать в ежегодных ралли "10 озер". Владельцам авто, а также "любителям приключений" из разных городов страны предстоит прокатиться по Карельскому перешейку и параллельно выполнять задания, – сообщают организаторы гонок на сайте проекта.

Ралли "10 озер" – не простое соревнование на скорость, поскольку во время поездки участникам предстоит выполнять небольшие задания, чтобы получать координаты следующей точки. Параллельно с этим во время заезда раллисты будут собирать "лучшую руку" для финальной игры в покер. Длина маршрута при этом составит более 100 км.

Заявку на участие в ралли подали уже 30 человек. Некоторые из них будут пересекать живописные осенние дороги Ленобласти на старинных авто. В частности, среди оставивших заявку можно обнаружить AUDI FRONT 1932, несколько "Чаек", "Москвичей", "Волг", ВАЗ, Porsche, Saab и прочие модели и марки.

Ранее мы рассказывали о том, как в Северной столице встречали участников автопробега из Монако.

Фото: сайт курорта "Игора"