В Ленобласти 275 человек начнут обучение в медицинских ВУЗах по целевым договорам

По окончании учебы они должны будут отработать не менее трех лет в направившем их на учёбу медучреждении.

В 2019 году 275 человек начнут обучение в медицинских ВУЗах в новом учебном году по целевым договорам с организациями системы здравоохранения Ленинградской области.

По окончании учебы они должны будут отработать не менее трех лет в направившем их на учёбу медучреждении.

Медицинские организации государственной системы здравоохранения Ленинградской области уже заключили с претендентами на целевую подготовку 150 договоров по программам специалитета и 110 договоров по программам ординатуры. В связи с большим спросом на целевую подготовку по программам специалитета на 2020 год число мест будет увеличено до 165-ти.

"Целевики" будут обучаться по направлениям "лечебное дело", "педиатрия", "стоматология", "фармация". По программам ординатуры в рамках договоров о целевом обучении вузы будут готовить медиков по 32 специальностям. Наиболее востребованными для поступления в ординатуру стали специальности "анестезиология-реаниматология", "акушерство-гинекология", "кардиология", "офтальмология", "оториноларингология", "хирургия".

Кроме того, в рамках национального проекта "Обеспечение медицинской организации государственной системы здравоохранения Ленинградской области квалифицированными кадрами" заключены договоры на целевую подготовку по специальностям "онкология", "детская онкология", "рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение".

В качестве дополнительной меры социальной поддержки решением губернатора Ленинградской области учреждена именная стипендия для студентов-медиков. В 2018 годы такие стипендии были выплачены 466 студентам.

Источник: пресс-служба администрации ЛО