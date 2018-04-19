В Ленобласти 12-летние школьники избили "хохла-изгоя"

Шестиклассника избили за то, что он родился на Украине.

12-летнего мальчика избили сверстники в одной из школ поселка Большая Ижора Ломоносовского района Ленобласти. Сообщается, что причина издевательств то, что он родился на Украине. Об этом сообщает 47news.

17 апреля в первой половине дня в кабинете математики школы в Большой Ижоре 12-летние школьники избили своего одноклассница. На видео можно заметить, что удары наносились руками и ногами по голове.

По словам соседей, ребенок постоянно возвращался домой избитым. Причиной называют его происхождение, мальчик родился в Ивано-Франковской области. Якобы его дразнят "хохлом" и "изгоем", хотя в школе он учится с первого класса. По словам матери, Натальи, она перебралась в Россию девять лет назад, работает соцработником, супруг военнослужащий.

Мы сыну сказали в драки не ввязываться и не отвечать. Когда он приходил с синяками, то ничего не говорил. Но в тот день вернулся сильно побитым, и я пошла в школу. Там мне показали видео. Дети снимают такое и выкладывают в интернет. Рассказала мать

Редакция 47news связался с классным руководителем мальчика Марией Суховой.

- Вы знали, что ребенка избивают?

- Я знала, что его обижают, но то, что били, не знала. Мне говорили, что драка была еще около "Пятёрочки" до этого.

- Видео смотрели?

- Нет еще.

- А медик его в тот день осмотрел? Родителям звонили?

- У нас нет медика. Маме вечером позвонила. Его в порядок привели, он умылся, и его отправили домой. Я ему посоветовала пойти с отцом к врачу. Надо было, конечно, кого-нибудь с ним отправить, - посетовала учительница.

Директор школы Любовь Авдеева, услышав вопросы, сразу заявила: "Давайте не будем раздувать", - и повторила эту фразу еще несколько раз.

- Вы видели видео? Знали о ситуации?

- Сегодня посмотрела, с родителями говорили, - немного задумавшись, ответила директор.

- Вы какие-нибудь меры приняли тогда?

- Меня в тот день не было в школе, я на совещании в районе была.

- Это важно?

- Конечно, важно, - как показалось, даже удивилась нашему номенклатурному неведению собеседница.

Известно, что завтра, 20 апреля школу посетит сотрудник отдела по делам несовершеннолетних Ломоносовского ОМВД.

Видео: YouTube / Иван Иванов