В  Ленинградском зоопарке показали капибар, которые с легкостью переносят нашу зиму

Грызуны живут в теплом вольере во внешней части павильона "Тропический дом".

В Ленинградском зоопарке показали счастливых капибар, которые легко переносят петербургскую зиму. Фотографии зверьков опубликовали в группе учреждения.

Грызуны живут в теплом вольере во внешней части павильона "Тропический дом". Там им дают много еды и дарят не меньше внимания.

Приходите полюбоваться ими в любой день в часы работы зоопарка! Пресс-службе Ленинградского зоопарка

Ранее на Piter.tv: альпаку Шарлотку из Ленинградского зоопарка нарядили в праздничный костюм.

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк