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В  Ленинградском зоопарке показали капибар, которые с легкостью переносят нашу зиму
Сегодня, 17:33
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В  Ленинградском зоопарке показали капибар, которые с легкостью переносят нашу зиму

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Грызуны живут в теплом вольере во внешней части павильона "Тропический дом".

В Ленинградском зоопарке показали счастливых капибар, которые легко переносят петербургскую зиму. Фотографии зверьков опубликовали в группе учреждения. 

Грызуны живут в теплом вольере во внешней части павильона "Тропический дом". Там им дают много еды и дарят не меньше внимания. 

Приходите полюбоваться ими в любой день в часы работы зоопарка!

Пресс-службе Ленинградского зоопарка

Ранее на Piter.tv: альпаку Шарлотку из Ленинградского зоопарка нарядили в праздничный костюм.

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк

Теги: грызуны, животные, капибары, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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