В  Ленинградском зоопарке показали капибар, которые с легкостью переносят нашу зиму

В Ленинградском зоопарке показали счастливых капибар, которые легко переносят петербургскую зиму. Фотографии зверьков опубликовали в группе учреждения.
Грызуны живут в теплом вольере во внешней части павильона "Тропический дом". Там им дают много еды и дарят не меньше внимания.
Приходите полюбоваться ими в любой день в часы работы зоопарка!
Пресс-службе Ленинградского зоопарка
Ранее на Piter.tv: альпаку Шарлотку из Ленинградского зоопарка нарядили в праздничный костюм.
Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк
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