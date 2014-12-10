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В Ленинградском зоопарке открыли павильон "Тропический дом"

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Павильон открыт ежедневно с 11:00 до 17:45.

В Ленинградском зоопарке открыли павильон "Тропический дом". Об этом 15 октября сотрудники зоопарка рассказали на своей странице ВКонтакте. 

В павильоне можно погрузиться в атмосферу джунглей и влажных лесов, которую создают яркие экзотические растения, цветы и тёплый влажный воздух. В настоящий момент в павильоне живут обезьяны, ленивцы, попугаи, мары и другие теплолюбивые животные. 

Ранее мы писали, что петербуржцы поделились с животными 800 кг лакомств во время акции "Дары осени".

Видео: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк

Теги: ленинградский зоопарк, павильон, тропический дом
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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