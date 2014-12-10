Павильон открыт ежедневно с 11:00 до 17:45.

В Ленинградском зоопарке открыли павильон "Тропический дом". Об этом 15 октября сотрудники зоопарка рассказали на своей странице ВКонтакте.

В павильоне можно погрузиться в атмосферу джунглей и влажных лесов, которую создают яркие экзотические растения, цветы и тёплый влажный воздух. В настоящий момент в павильоне живут обезьяны, ленивцы, попугаи, мары и другие теплолюбивые животные.

Ранее мы писали, что петербуржцы поделились с животными 800 кг лакомств во время акции "Дары осени".

Видео: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк