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Петербуржцы поделились с животными 800 кг лакомств во время акции "Дары осени"
Сегодня, 13:56
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Петербуржцы поделились с животными 800 кг лакомств во время акции "Дары осени"

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Горожане отвозили овощи в Ленинградский зоопарк.

В понедельник, 11 октября, в Ленинградском зоопарке завершилась акция "Дары осени", сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Горожане принесли зверям почти 800 килограммов лакомств: фрукты, овощи, мох, шишки, коры деревьев. Петербуржцы привозили также много яблок, кабачков и желудей. Помимо этого принимались ветки рябины с ягодами, ветви дуба и малины. 

Например, новая жительница зоопарка амурская тигрица Виола очень обрадовалась тыкве: она катала ее и подбрасывала, а позже обнаружила внутри мясо, которое спрятали внутри тыквы сотрудники зоопарка.

Специалисты поблагодарили горожан за инициативу и доброе сердце.

Ранее мы писали, что в Московском зоопарке появился гибрид амурского и суматранского тигров.

Фото: Ленинградский зоопарк / Вконтакте

Теги: акция дары осени, ленинградский зоопарк, петербург
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 3 ) Посмотреть все

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enidors
Сегодня 14:48

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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enidors
Сегодня 14:47

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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0
Минус
enidors
Сегодня 14:47

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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