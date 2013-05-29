Петербуржцы поделились с животными 800 кг лакомств во время акции "Дары осени"

В понедельник, 11 октября, в Ленинградском зоопарке завершилась акция "Дары осени", сообщил телеканал "Санкт-Петербург".
Горожане принесли зверям почти 800 килограммов лакомств: фрукты, овощи, мох, шишки, коры деревьев. Петербуржцы привозили также много яблок, кабачков и желудей. Помимо этого принимались ветки рябины с ягодами, ветви дуба и малины.
Например, новая жительница зоопарка амурская тигрица Виола очень обрадовалась тыкве: она катала ее и подбрасывала, а позже обнаружила внутри мясо, которое спрятали внутри тыквы сотрудники зоопарка.
Специалисты поблагодарили горожан за инициативу и доброе сердце.
Ранее мы писали, что в Московском зоопарке появился гибрид амурского и суматранского тигров.
Фото: Ленинградский зоопарк / Вконтакте
Обсуждение ( 3 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.