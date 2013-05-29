Петербуржцы поделились с животными 800 кг лакомств во время акции "Дары осени"

Горожане отвозили овощи в Ленинградский зоопарк.

В понедельник, 11 октября, в Ленинградском зоопарке завершилась акция "Дары осени", сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Горожане принесли зверям почти 800 килограммов лакомств: фрукты, овощи, мох, шишки, коры деревьев. Петербуржцы привозили также много яблок, кабачков и желудей. Помимо этого принимались ветки рябины с ягодами, ветви дуба и малины.

Например, новая жительница зоопарка амурская тигрица Виола очень обрадовалась тыкве: она катала ее и подбрасывала, а позже обнаружила внутри мясо, которое спрятали внутри тыквы сотрудники зоопарка.

Специалисты поблагодарили горожан за инициативу и доброе сердце.

Ранее мы писали, что в Московском зоопарке появился гибрид амурского и суматранского тигров.

Фото: Ленинградский зоопарк / Вконтакте