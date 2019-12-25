В Ленинградском зоопарке детенышу кошачьих лемуров выбирают греческое имя

Кличку детенышу традиционно придумают петербуржцы.

В Ленинградском зоопарке Петербурга выберут имя детенышу кошачьего лемура. Малыш родился в апреле. Мамой стала самочка Нимфа, а папой – Алфей, поэтому еще одно имя должно быть греческим, однако пока неизвестно, мальчик это или девочка.

Сейчас малыш уже учится лазать по ветвям, впрочем, далеко от мамы пока не отходит. Если детёныша что-то пугает, он сразу бежит к Нимфе. Помимо мамы с детёнышем, в вольере живёт ещё три кошачьих лемура. Все они с большой нежностью относятся к малышу: постоянно вылизывают и вычёсывают его шёрстку. сообщили в пресс-службе зоопарка

Горожане смогут написать имя и бросить его в ящик с вариантами кличек, а потом будет проведен конкурс.

Ранее мы писали, что кошачьи лемуры Ленинградского зоопарка Нимфа и Алфей стали родителями.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка