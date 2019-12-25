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В Ленобласти задержан мужчина, дома у которого обнаружен склад оружия
Сегодня, 12:57
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти задержан мужчина, дома у которого обнаружен склад оружия

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Согласно проведенной экспертизе установлено, что патроны пригодны для стрельбы.

В Ленинградской области задержан мужчина, дома у которого обнаружен склад оружия. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и региону. 

Правоохранителями Подпорожского района 13 июля был задержан 60-летний мужчина. По месту его жительства в городе Подпорожье было обнаружено и изъято: ружье и винтовка, предмет похожий на гранату и патроны. Согласно проведенной экспертизе установлено, что патроны пригодны для стрельбы. Остальные изъятые предметы направлены на исследования.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ.

Фото: МВД

Теги: оружие, патроны
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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