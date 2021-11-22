В Ленинградской области стартовал новый поисковый сезон: «Вахта памяти – 2022»

Ежегодно на местах ожесточенных сражений Великой Отечественной войны работают тысячи поисковиков, которые приезжают в Ленинградскую область со всей России и из стран ближнего зарубежья. Участники отрядов находят, идентифицируют останки пропавших без вести бойцов, а затем проводят торжественные церемонии захоронения с воинскими почестями.

В 2022 году всероссийская акция "Вахта памяти" открыла тридцать четвертый сезон. 2,5 тысячи поисковиков приехали в Ленинградскую область и направились в Подпорожский, Кировский, Выборгский, Киришский и Тосненский районы. На последний в этом году будет сделан особый упор, здесь пройдут самые масштабные поисковые работы. И здесь же состоялось торжественное открытие "Вахты памяти – 2022".

В поселке имени Тельмана Тосненского района, где 55-ая армия Ленинградского фронта вела тяжёлые и кровопролитные бои, собрались участники поисковых отрядов, ветераны и члены правительства 47 региона.

"Более 2800 бойцов были преданы земле. 249 имён мы теперь знаем, их дождались дома. Эта работа важна в первую очередь для нас с вами, для молодежи. В то сложное время, в которое мы с вами живем, нестабильное время, очень важно пройти с кристальной памятью о тех подвигах, которые были совершены нашими предками на нашей земле. И только это может являться залогом не повторения подобного в будущем", -

отметил во время торжественной церемонии председатель комитета по сохранению культурного наследия, заместитель председателя правительства Ленинградской области Владимир Цой.

Поисковая экспедиция "Ленинградский фронт" начала свою работу 20 апреля. 270 человек из 12 регионов нашей страны продолжат исследовать обнаруженный в 2021 году противотанковый ров и места возможного нахождения неучтенных воинских захоронений на Ижорском рубеже. Имена пропавших без вести бойцов устанавливают по смертным медальонам и подписным вещам. Поисковые работы продлится до 10 мая.

Всероссийская "Вахта Памяти" включает в себя не только саму поисковую деятельность, но и торжественные церемонии захоронения останков солдат, а также передачу личных вещей потомкам. И если сами раскопки ведутся лишь весной и летом, поисковая деятельность не прекращается круглый год. Зимой участники экспедиций тщательно изучают архивные документы, воспоминания ветеранов, чтобы наметить точный маршрутный лист для работы на местах боевых действий.

Впервые акцию провели в 1988 году, когда минобороны СССР и ЦК ВЛКСМ приняли совместное постановление о замене "Всесоюзного похода по местам боевой, революционной и трудовой славы" на теперь уже традиционных "Вахты памяти" по розыску и перезахоронению останков павших защитников Отечества.