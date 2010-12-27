В Ленинградской области следователи встретились с афганцами

На встрече ветераны поделились с представителями власти своими историями о боевых действиях, показали памятные вещи того времени, а также редкие фотоснимки.

Сегодня, 14 февраля, сотрудники следственного отдела города Гатчины поздравили ветеранов Афганской войны накануне 30-летнего юбилея со дня вывода советских солдат из Афганистана. Об этом сообщает сетевое издание "Гатчинская Служба Новостей".

На встрече ветераны поделились с представителями власти своими историями о боевых действиях, показали памятные вещи того времени, а также редкие фотоснимки.

Встреча состоялась с председателем Ленинградской региональной организации "Союз ветеранов Афганистана" Сергеем Труновым и руководителем Гатчинской организации "Союз ветеранов Афганистана"Александром Давыдовым, которые рассказали сотрудникам отдела свою историю службы в Афганистане, вспомнили о погибших товарищах и о том, как удалось выжить в условиях той страшной войны.

Во время разговора ветераны войны в Афганистане почтили память своих павших друзей и товарищей, сражавшихся с ними бок о бок. После встречи ветеранов выдали символичные подарки и поблагодарили за их самоотверженность и преданность Родине.

Источник: сетевое издание "Гатчинская Служба Новостей"