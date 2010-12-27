В Ленинградской области пройдет "Марш памяти"

В течение двух недель более сотни школьников из 13 регионов России пойдут по местам боев за Ленинград.

На территории Кировского района Ленинградской области в конце июля - начале августа пройдет акция "Марш памяти". Более сотни школьников из 13 регионов пройдут по местам боев за Ленинград. Об этом сообщает ТАСС.

В период с 28 июля по 9 августа пройдет четвертый "Марш памяти". В этом году мы увеличили число участников - маршем пройдут около ста школьников и около ста совершеннолетних инструкторов Сергей Мачинский, заместитель руководителя военно-исторического центра СЗФО

Участники будут одеты в форму солдат Великой Отечественной войны, в походе будут разбивать палатки. Во время переходов смогут общаться с историками, реконструкторами и поисковиками, но никто не сможет пользоваться телефонами, планшетами и прочими гаджетами, это запрещено организаторами.

Марш пройдет по местам, где в 1943 году была прорвана блокада Ленинграда. Финиш в Кировске 9 августа, в годовщину окончания битвы за Ленинград, которая завершилась 9 августа 1944 года. В этот же день в Кировске состоится парад памяти, в четь создания военно-исторической дивизии.

Мы хотим объявить о формировании первой военно-исторической дивизии имени пионеров-героев. Это будет общность молодых людей [прошедших маршем памяти], которые интересуются историей, которые хотят дальше что-то сделать в этом направлении, мы им предоставим возможность общения, возможность развивать свои навыки, знания. Сергей Мачинский, заместитель руководителя военно-исторического центра СЗФО

Участники этой дивизии смогут заниматься реставрацией военной техники, ухаживать за памятниками ВОВ и многое другое.

Организаторами экспедиции "Марш памяти" выступают Министерство обороны Российской Федерации и Военно-исторический центр Северо-Западного федерального округа.

Фото: Военно-исторический центр СЗФО