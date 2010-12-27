В Ленобласти начал работать центр по обращению с отходами

В Ленинградской области центр по обращению с отходами займется организацией раздельного сбора мусора, переработкой, утилизацией и упрессовкой.

В Ленобласти появился центр по обращению с отходами. Губернатор Александр Дрозденко подписал необходимые документы о создании учреждения.

"Центр Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами" будет заниматься развитием и совершенствованием системы обращения с отходами. Кроме того, он организует раздельный сбор мусора, его переработки, упрессовки и утилизации. Отдел также будет нести ответственность за обезвреживание и захоронение отходов производства и потребления.

Весной текущего года Дрозденко предложил ужесточить требования к организации работы мусорных полигонов. На месте существующих полигонов уже к 2019 году должны появиться современные технопарки, с помощью которых будут сортировать и прессовать мусор. Губернатор также выступил с предложением в несколько раз увеличить штрафы для организаций за нарушения природоохранного законодательства.

Напомним, что в 2017 году в Ленинградской области разработана и утверждена территориальная схема обращения с отходами. В документе описана система организации и осуществления деятельности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению образующихся на территории Ленинградской области и поступающих с территории Санкт-Петербурга отходов.