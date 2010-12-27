В Ленинградской области построят завод по производству двигателей Hyundai

Корейский автомобильный концерн Hyundai планирует начать строительство завода осенью этого года в поселке Левашово

Завод по производству двигателей Hyundai построят в поселке Левашово. Об этом сообщает "Фонтанка".

Сейчас идет окончательный бюрократический этап – мы ждем согласования Минпромторга по специальному инвестиционному контракту, после чего и будет запущено строительство. Минпромторг обещает ответить осенью. Это самое крупное событие петербургского автопрома за последние годы. Мы занимались этим вопросом несколько лет, а финальная стадия переговоров прошла в конце мая – я лично ездил в Южную Корею, сообщают в компании

Новый завод будет распологаться на земельном участке площадью 200 гектаров в промышленной зоне "Каменка". Строительство начнется в нобре этого года.

Компани Hyundai планирует выпускать до 150 тысяч двигателей в год объемом 1,6 литра. Автоконцерн планирует потратить на реализацию такой задумки около 27 миллиардов рублей. Отметим, что сейчас все двигатели для машин этой марки поставляют в Россию из Китая.

Сроки примерного завершения строительства завода в компании решили не оглашать.

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