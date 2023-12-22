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В Ленинградской области отец обвиняется в истязании своих двух детей
Сегодня, 12:37
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленинградской области отец обвиняется в истязании своих двух детей

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Он систематически их бил.

В Ленинградской области отец обвиняется в истязании своих детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Следственным отделом Волосовского района 57-летнему мужчине предъявлено обвинение в истязании несовершеннолетних. Предварительно установлено, что отец двоих детей 14 и 17 лет в течение продолжительного времени причинял физические и психические страдания детям, которые выражались в систематическом нанесении побоев.

Мужчина задержан. Проводится дальнейшее расследование.

В конце прошлого года мать-наркоманку из Парголово обвинили в истязании ребенка.

Фото: pxhere

Теги: истязание, побои
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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