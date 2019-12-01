В Ленобласти двое рабочих погибли под завалами досок

Возбуждено уголовное дело.

В Волосовском районе Ленобласти возбудили уголовное дело по факту гибели двух рабочих на пилораме. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

По предварительной информации, два монтажника изготавливали изделия из пиломатериалов на территории ЗАО "Управление механизации № 343", рядом находился палет с готовой продукцией. При погрузке с погрузчика прямо на рабочих упали два поддона. Мужчины скончались на месте от полученных травм.

Дело расследуется по статье о нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.

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