Одного человека госпитализировали после первого этапа вакцинации от коронавируса, а второго человека – после полного цикла.

В "Ленэкспо" госпитализировали двух вакцинированных петербуржцев. Об этом в среду, 9 июня, сообщило издание "Форпост Северо-Запад".

Известно, что одного человека госпитализировали после первого этапа вакцинации от коронавируса, а второго человека – после полного цикла. Об этом рассказал заместитель начальника Госпиталя для ветеранов войн Руслан Дмитришен. В настоящий момент петербуржцы лежат в седьмом павильоне госпиталя.

Ранее мы писали, что пациенты "Ленэкспо" пожаловались на сломанный КТ. Пациент пятого павильона "Ленэкспо" пожаловался на своей странице в социальной сети Instagram на сломанный аппарат компьютерной томографии. Он написал, что на данный момент в "Ленэкспо" лежат 300 пациентов, которых не могут исследовать с 30 мая.

Фото: Piter.tv