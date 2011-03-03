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В "Ленэкспо" госпитализировали 20 студентов из Китая
Сегодня, 19:40
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В "Ленэкспо" госпитализировали 20 студентов из Китая

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Молодые люди переносят коронавирус в лёгкой и средней форме.

Стало известно, что во временный госпиталь "Ленэкспо" поступили 20 студентов из Китая. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщили в пресс-службе Госпиталя для ветеранов войн.

Молодые люди учатся в петербургском вузе и вместе живут в общежитии. Как рассказали в госпитале, студенты Дисциплинированные, воспитанные и вежливые. Приехали с маленькими сумками, кому в чём удобно хранить личные вещи. Отмечается, что они переносят коронавирус в лёгкой и средней форме.

В пресс-службе добавили, что молодые люди владеют английским, также есть переводчик. Некоторые сотрудники госпиталя свободно владеют иностранным языком и не испытывают препятствий в общении. 

Добавим, что до этого в "Ленэкспо" принимали студентов из Вологды, Самары и других городов.

Ранее в петербургских стационарах свободно 43% коек для больных ковидом. Сегодня в больницах находятся 5 878 человек.

Фото: pexels 
 

Теги: китайские студенты, китайцы, коронавирус, ленэкспо
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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