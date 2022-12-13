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В Ледовом Дворце состоится шоу, посвящённое Дню Победы
Сегодня, 19:43
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В Ледовом Дворце состоится шоу, посвящённое Дню Победы

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Программу  "Любимые песни о главном" подготовил Илья Авербух.

Сегодня, 7 мая, в Ледовом Дворце пройдет шоу, посвященное Дню Победы. Все желающие смогут посмотреть трансляцию в группе комитета по культуре Петербурга, сообщили в пресс-службе комитета. 

Программу  "Любимые песни о главном" придумал Илья Авербух. В шоу примут участие Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Михаил Коляда, Елена Бережная, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и другие. Трансляция концерта начнется  в 21:00.

Авербух подготовил  мужской номер под песню "Смуглянка". Его выполнят молодые фигуристы. Песни военных лет исполнят Евгения Рябцева и Руслан Ивакин, Елена Ваенга и звезды оперной сцены.

Ранее на Piter.tv: на петербургской выставке "100 лет Гражданской авиации" расскажут о подвиге летчиков в годы Великой Отечественной Войны.

Фото: комитет по культуре Петербурга

 

Теги: день победы, илья авербух, ледовый дворец
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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