В отношении мужчины ведется расследование.

Сотрудники регионального управления российского силового ведомства по Луганской Народной Республике задержали уроженца города Свердловска, призывавшего Вооруженные силы Украины наносить ракетные удары по Мариуполю и Белгороду. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы УФСБ РФ по новому региону страны. Известно, что злоумышленник с личного аккаунта в социальных сетях через мессенджер опубликовал в проукраинском интернет-сообществе комментарии с призывами к осуществлению атак по гражданским объекта и мирным жителям. Сейчас в его отношении ведется уголовное дело за публичные призывы к террористической деятельности.

Преступник задержан. Следственным органом УФСБ в его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 205.2 УК РФ. пресс-служба УФСБ РФ по ЛНР

Жителя Орловской области осудили на 15 лет за перевод денег для ВСУ.

Фото и видео: УФСБ России по ЛНР