В ЛЭТИ подготовят магистров по робототехнике в режиме онлайн

Это будет первая подобная программа в стране.

В 2020 году в России появится первая программа для обучения магистров по робототехнике онлайн. Ее создали Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ), Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" и Казанский авиационный институтм на средства гранта, выделенного Правительством Пермского края. Об этом сообщили в Смольном.

Практически все взаимодействие преподавателя и студента будет интерактивным.

Студенты получат опыт, почти неотличимый от традиционного, очного обучения в каждом из вузов-участников. Это является особенно важным в современных условиях, когда онлайн-обучение может быть единственной доступной формой отметил заведующий кафедрой АТ ПНИПУ Александр Южаков.

Вузы-участники разрабатывают программы дисциплин, так, ЛЭТИ разрабатывает 6 дисциплин, по которым сейчас идут съемки онлайн-курсов в Центре новых образовательных технологий и дистанционного обучения университета.

Студенты получат все необходимые знания – от работы сервоприводов, которые позволяют роботу двигаться, до распознавания образов и речи. В ходе проектной деятельности студенты научатся проектировать реальных сервисных роботов, которые заменяют или дополняют "живых" сотрудников (официанты, консьержи, экскурсоводы и другие).

Подать заявление на курс можно будет с 20 июня. Запланировано 10 контрактных мест, финансируемых из бюджета Пермского края. В дальнейшем число мест студентов может быть расширено. Также разработчики хотят перевести курс на английский язык, чтобы обучаться смогли студенты со всех стран мира.

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Фото: gov.spb.ru