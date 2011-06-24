Возбуждено 11 уголовных дел по фактам организации незаконной миграции.

В Кузбассе выявили около 450 нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщили в ГУВД Кемеровской области.

За пять дней сотрудники полиции провели рейды по всем городам и округам региона в рамках мероприятия по выявлению нелегальных мигрантов. Всего по итогам рейда проверили более 2 000 иностранных граждан. Возбуждено 11 уголовных дел по фактам организации незаконной миграции. Среди нарушителей 20 нелегалов получили решение о выдворении за пределы России. Еще 22 иностранцам запретили въезд на территорию страны.

Ранее мы сообщали, что тюменские полицейские выявили 126 нелегалов в результате рейда по стройкам.

Видео: ГУВД Кемеровской области