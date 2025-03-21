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Тюменские полицейские выявили 126 нелегалов в результате рейда по стройкам

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По итогам мероприятия в отношении 19 человек принято решение о выдворении за пределы России.

Тюменские полицейские выявили 126 нелегалов в результате рейда по стройкам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудники полиции провели рейд по местам, где работают мигранты. По итогам мероприятия в отношении 19 человек принято решение о выдворении за пределы России. Кроме того, все иностранные граждане проверены на причастность к совершению правонарушений и преступлений в Тюменской области.

Ранее мы сообщали, что в Хабаровском крае выявили 367 нарушений миграционного законодательства.

Видео: УМВД по Тюменской области

Теги: нарушение миграционного законодательства, полиция, рейд, стройки, тюмень
Категории: Лента новостей, Новости России,

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