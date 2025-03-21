Тюменские полицейские выявили 126 нелегалов в результате рейда по стройкам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Сотрудники полиции провели рейд по местам, где работают мигранты. По итогам мероприятия в отношении 19 человек принято решение о выдворении за пределы России. Кроме того, все иностранные граждане проверены на причастность к совершению правонарушений и преступлений в Тюменской области.
Ранее мы сообщали, что в Хабаровском крае выявили 367 нарушений миграционного законодательства.
Видео: УМВД по Тюменской области
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