По итогам мероприятия в отношении 19 человек принято решение о выдворении за пределы России.

Тюменские полицейские выявили 126 нелегалов в результате рейда по стройкам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудники полиции провели рейд по местам, где работают мигранты. По итогам мероприятия в отношении 19 человек принято решение о выдворении за пределы России. Кроме того, все иностранные граждане проверены на причастность к совершению правонарушений и преступлений в Тюменской области.

Ранее мы сообщали, что в Хабаровском крае выявили 367 нарушений миграционного законодательства.

Видео: УМВД по Тюменской области