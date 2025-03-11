В Хабаровском крае выявили 367 нарушений миграционного законодательства

По результатам проверок 10 мигрантам назначено наказание в виде выдворения за пределы страны.

В Хабаровском крае полицейские за пять дней выявили 367 нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД

По данным ведомства, в ходе рейдов правоохранители проверили места проживания и трудоустройства иностранцев. Отмечается, что 112 иностранцев находились на территории РФ без правоустанавливающих документов. По результатам проверок 10 мигрантам назначено наказание в виде выдворения за пределы страны. Кроме того, в отношении 66 приезжих приняты решения о неразрешении въезда.

Ранее мы сообщали, что полиция выявила на строящихся в Тюмени объектах 88 нарушителей миграционных правил.

Видео: УМВД Хабаровского края