В Кузбассе Следком проверяет данные об избиении подростков группой сверстников

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что у бассейна подростки из Таштагола избили подростков из Шерегеша.

СУСК по Кемеровской области проводит доследственную проверку информации об избиении группой подростков несовершеннолетних в городе Таштагол.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что у бассейна подростки из Таштагола избили подростков из Шерегеша. Также собственную проверку начала и прокуратура.

Если такой факт имел место, то проанализировать причины и условия, способствовавшие такому поведению подростков. Следком

Ранее двое мужчин избили охранника магазина на Художников после кражи шоколада и алкоголя.

Видео: ВК/Роман Дюков