В Кузбассе Следком проверяет данные об избиении подростков группой сверстников

СУСК по Кемеровской области проводит доследственную проверку информации об избиении группой подростков несовершеннолетних в городе Таштагол.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что у бассейна подростки из Таштагола избили подростков из Шерегеша. Также собственную проверку начала и прокуратура.
Если такой факт имел место, то проанализировать причины и условия, способствовавшие такому поведению подростков.
Следком
Ранее двое мужчин избили охранника магазина на Художников после кражи шоколада и алкоголя.
Видео: ВК/Роман Дюков
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