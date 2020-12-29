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В Кузбассе Следком проверяет данные об избиении подростков группой сверстников

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Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что у бассейна подростки из Таштагола избили подростков из Шерегеша.

СУСК по Кемеровской области проводит доследственную проверку информации об избиении группой подростков несовершеннолетних в городе Таштагол.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что у бассейна подростки из Таштагола избили подростков из Шерегеша. Также собственную проверку начала и прокуратура.

Если такой факт имел место, то проанализировать причины и условия, способствовавшие такому поведению подростков.

Следком

Ранее двое мужчин избили охранника магазина на Художников после кражи шоколада и алкоголя.

Видео: ВК/Роман Дюков

Теги: драка, подростки, следком
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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