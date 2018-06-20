В Кузбассе мать троих детей заказала убийство мужа

Появились подробности уголовного дела о заказном убийстве.

Жительница Ленинска-Кузнецка заказала убийство своего мужа.

30-летняя Елена К., мать троих детей заказала убийство своего мужа, который ей изрядно надоел. В октябре 2017 года между супругами произошел очередной скандал из-за постоянного пьянства супруга. После ссоры глава семьи ушел "продолжать банкет" к своим товарищам. Посиделки с товарищами, ранее судимыми мужчинами, также не обошелся без скандала и драки. Позднее собутыльники повели избитого ими мужчину домой.

По дороге им попалась супруга, которая попросила избавить ее от опостылевшего мужа-алкоголика навсегда. Для выполнения замысла все четверо направились к кладбищу. Там шнурком из штанов женщины мужчины задушили мужа. Затем Елена передала ключи от "Волги" убийцам, которые собирались сжечь тело в машине. Но машина гореть отказалась, и все оставили как есть.

Тело было обнаружено на следующий день. Вскоре вся преступная троица была задержана и арестована. Преступники полностью признали свою вину. Накануне состоялся суд, который отправил Елену за решетку на 10 лет. а убийц ее мужа на 18 лет 6 месяцев одного, второго на 17 лет.

Фото: ВК, Новокузнецк Онлайн