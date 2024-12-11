В Курской области за полгода обезвредили и уничтожили более 1 900 боеприпасов

С августа 2024 года пиротехники порядка 250 раз привлекались для обезвреживания боеприпасов.

В Курской области пиротехники за полгода обезвредили и уничтожили более 1 900 боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, с августа 2024 года пиротехники порядка 250 раз привлекались для обезвреживания боеприпасов. Среди них находили FPV-дроны, ударные беспилотники и боевые части ракет. Отмечается, что работы по уничтожению боеприпасов проводятся в рамках действующего правового режима КТО.

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Видео: МЧС России