В Курске полиция задержала наркокурьера с 4 кг гашиша

В Курске полицейские задержали наркокурьера, прятавшего в бампере автомобиля 4 кг гашиша. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".
Задержание произошло в ночное время на въезде в Курск. При досмотре машины 24-летнего местного жителя сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли 40 брикетов, наполненных гашишем.
По данным следствия, наркокурьер должен был доставить крупную партию в соседние регионы и распространить ее в Курской области. На время расследования фигурант заключен под стражу.
Ранее мы сообщали, что в Симферополе задержали подозреваемого в подрыве авто чиновника.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
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