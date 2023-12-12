В Курске полиция задержала наркокурьера с 4 кг гашиша

На время расследования фигурант заключен под стражу.

В Курске полицейские задержали наркокурьера, прятавшего в бампере автомобиля 4 кг гашиша. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

Задержание произошло в ночное время на въезде в Курск. При досмотре машины 24-летнего местного жителя сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли 40 брикетов, наполненных гашишем.

По данным следствия, наркокурьер должен был доставить крупную партию в соседние регионы и распространить ее в Курской области. На время расследования фигурант заключен под стражу.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА