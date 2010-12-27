В Курортном районе пешеход погиб под колесами BMW

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

В ночь на 11 июня в Курортном районе Петербурга произошла серьезная авария со смертельным исходом. Как сообщил источник в правоохранительных органах, на Средневыборгском шоссе пешеход попал под колеса BMW. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Уточняется, что за рулем иномарки находился 41-летний мужчина. Он не успел во время среагировать, так как погибший перебегал дорогу в неположенном месте. На вид умершему около 50 лет, документов при нем не было. В настоящий момент устанавливается личность петербуржца. По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: Piter.TV