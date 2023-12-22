В Курортном районе проведут работы по благоустройству на пяти территориях

Территории приведут в порядок в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

В Курортном районе благоустроят пять территорий. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ сегодня, 15 мая.

Инспекция выдала все ордера на запланированные администрацией Курортного района работы по благоустройству территорий в 2024 году. Территории приведут в порядок в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

Как стало известно, специалисты займутся Привокзальным сквером в Сестрорецке. Здесь появятся детские и спортивные площадки. Озеленители высадят деревья, кустарники, цветы. Также они разобьют газон. Работы по благоустройству завершатся середине августа.

Кроме того, в 2024 году Курортном районе приведут в порядок пляжи "Ласковый", "Северный" и пляжа "Дюны" на северном побережье Финского залива, а также Привокзальный сквер в Зеленогорске.

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Фото: пресс-служба ГАТИ