В Курортном районе нашли труп висельника в желтых кроссовках

В Лесу Курортного района обнаружен труп мужчины.

9 сентября сотрудники правоохранительных органов обнаружили подвешенный труп мужчины. 45-летнего мужчину нашли в лесу Курортного района города. Инцидент произошел около дома номер 42 по Рощинскому шоссе. Жертва находился в серой одежде и желтых кроссовках. Рядом с ним на дереве висела куртка с документами. Однако, информация о настоящей регистрации потерпевшего не была установлена. Известно только его последнее место пребывания - Лужский район Ленинградской области. У мужчины остался шестилетний ребенок.

Сейчас следствие выясняет обстоятельства инцидента и причину гибели петербуржца. Как сообщили эксперты, следов насильственной смерти, побоев или волочения по земле обнаружено не было.