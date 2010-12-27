В детском лагере под Петербургом до 7-летнего мальчика домогались сверстники

Их личность не установлена.

Петербурженка подала заявлению в полицию, в котором она сообщила о насилии над ее сыном со стороны двух сверстников. Об этом рассказало АН "Оперативное прикрытие"

По ее словам, сексуальные домогательства происходили в детском лагере в Выборгском районе. Она работает на кухне. К 7-летнему мальчику приставали воспитанники лагеря. Это уже не первый подобный случай в этом месте.

Вечером 11-го июля сотрудники правоохранительных органов приехали в детский лагерь. Они опросили персонал и отдыхающих. Личность "развратников" пока не установили.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что 16-летний подросток ушел из дома и прихватил 90 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV