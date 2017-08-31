В Купчино закрыли бордель, в котором находились три путаны

В Купчино закрыли притон с тремя "ночными бабочками" и их администратором.

В Петербурге в Купчино задержали трех путан, а также администратора борделя. ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти закрыли притон с проститутками в одной из квартир дома 37 на Дунайском проспекте. Об этом сообщает "Петербургский Дневник".

Когда сотрудники полиции прибыли в квартиру для занятия проституцией, в ней находились три "ночных бабочки". Оказалось, что одна из них прибывшая из Средней Азии. Также полицейские задержали женщину, которая считалась администратором.

Все женщины были отправлены в 14 отдел полиции, где были составлены протоколы. Гражданке одной из стран Средней Азии досталась административная ответственность за нарушение правил въезда в РФ.