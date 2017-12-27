В Купчино задержали преступников, своровавших фейерверки из магазина на Белы Куна

Во Фрунзенском районе задержаны грабители пиротехнических товаров.

Сотрудники вневедомственной охраны Петербурга задержали семерых преступников, укравших из торгового комплекса петарды.

С злоумышленниками пришлось справляться силами двух нарядов оперативников. Нарушителей обнаружили в четыре часа утра 2 января. Сообщается, что молодым людям от 21 до 23 лет.

Напомним, что ранее мужчины незаконно проникли в закрытое помещение на улице Белы Куна в доме 24 корпус 1. В здании располагается магазин с пиротехническими товарами. Грабители забрали с собой часть продукции. Известно, что незадолго до преступления петербуржцы сняли квартиру на двое суток в соседнем доме.

Украденные фейерверки банда использовала во дворе рядом с магазином. В настоящее время в отношении участников ограбления возбуждено уголовное дело.