Во Фрунзенском районе прохожий спас сотрудницу магазина комиссионной техники от грабителя

На Ярослава Гашека случайный прохожий спас магазин от ограбления.

Во Фрунзенском районе налетчик был остановлен случайным прохожим. Петербуржец остановил разбойное нападение на комиссионный магазин.

Инцидент произошел около восьми часов вечера 24 декабря. В магазин сотовой связи по улице Ярослава Гашека, 8 корпус 1 зашел неизвестный преступник. Сообщается, что грабитель попытался похитить мобильные телефоны из магазина “Скупка”. От потребовал у продавщицы отдать гаджеты, но сотрудница заведения не согласилась.

Во время инцидента в салоне произошла драка, которую заметил неравнодушный прохожий. Петербуржец заметил через витринное окно, как по отношении к женщине применяют силу и решил вмешаться в происходящее.

После появления “поддержки”, вор попробовал угрожать ножом, но в результате сбежал из магазина без награбленного. В настоящее время в инциденте разбираются правоохранительные органы.