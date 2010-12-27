В Купчино пожарные машины чистили крыши от снега

Очевидцы удивились нехватке дворников во Фрунзенском районе.

Днем 10 февраля в Купчино к школе №310 подъехали пожарные машины. Очевидцы в соцсетях сообщили, что таким образом специалисты чистят крышу.

"Когда не хватает дворников и рабочей силы, на особо важные объекты выезжают пожарные и чистят крыши. Купчино, школа 310", - написала Ира Кнатис в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Стоит сказать, что накануне сотрудники МЧС участвовали в общегородском субботнике – почти тысяча сотрудников МЧС чистили улицу Чайковского, Большую Подьяческую улицу и Большой проспект Петроградской стороны. Снег убрали также на проспекте Энгельса, Московский проспект и других улицах в разных районах города.

Фото: ВКонтакте/Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург