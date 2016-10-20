В Купчине гости города не хотели отдавать оружие полицейским

Гости Петербурга получили уголовное дело за хранение оружия.

В Санкт-Петербурге двое приезжих получили уголовное дело за Восемь патронов "Браунинга"и "модернизированный" газовый пистолет.

23 октября 38-летний Астраханец и 42-летний житель Сургута неподалеку от дома №4/1 по улице Турку находились в припаркованном ВАЗ- 2114. В десятом часу вечера к ним подошли сотрудники полиции, которые обнаружили в машине несколько патронов и газовый пистолет. Стоит отметить, что владельца автомобиля на месте в тот вечер не было.

Гости Северной столицы отказались сдавать опасное оружие полицейским, за что вместе с уголовным делом получили протокол о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

В отношении мужчин заведено уголовное дело за незаконное хранение оружия.