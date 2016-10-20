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В Купчине гости города не хотели отдавать оружие полицейским
Сегодня, 10:44
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Shdaria
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В Купчине гости города не хотели отдавать оружие полицейским

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Гости Петербурга получили уголовное дело за хранение оружия.

В Санкт-Петербурге двое приезжих получили уголовное дело за Восемь патронов "Браунинга"и "модернизированный" газовый пистолет. 

23 октября 38-летний Астраханец и 42-летний житель Сургута неподалеку от дома №4/1 по улице Турку находились в припаркованном  ВАЗ- 2114. В десятом часу вечера к ним подошли сотрудники полиции, которые обнаружили в машине несколько патронов и газовый пистолет. Стоит отметить, что владельца автомобиля на месте в тот вечер не было. 

Гости Северной столицы отказались сдавать опасное оружие полицейским, за что вместе с уголовным делом получили протокол о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

В отношении мужчин заведено уголовное дело за незаконное хранение оружия. 

 
Теги: незаконное хранение оружия , новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Происшествия Новости СПб Лента новостей

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