Детская поликлиника на Будапештской улице перешла на "бережливый" формат после ремонта

До конца 2019 года на обновленный стандарт должны перейти 75 детских и 35 взрослых поликлиник.

Во вторник, 27 августа, в Фрунзенском районе после ремонта открылась детская поликлиника №43. Медицинское учреждение на Будапештской улице с августа 2019 года перешло на "бережливый" формат. Об этом сообщил пресс-центр администрации Петербурга.

После перехода на обновленный формат в поликлиники изменилась система записи к врачам. Посетители могут сами выбрать удобный способ попасть на прием к специалисту: по телефону, через интернет, районный колл-центр или терминалы в здании. Кстати, через терминалы также можно получить справочную информацию по многим вопросам. Благодаря нововведениям очереди среди пациентов уменьшились, а врачи больше времени уделяют каждому ребенку.

Кроме того, в поликлиники заработал мультидисциплинарный подход для детей-инвалидов. Пациенты с особенными посетителями получают необходимую медицинскую, психологическую и логопедическую помощь. В планах администрации учреждения расширить крутую колясочную площадку у входа в поликлинику и установить там камеры видеонаблюдения.

Всего в детской поликлиники №43 получают помощь 9 664 маленьких жителей Фрунзенского района. А до конца 2019 года в Петербурге на "бережливый" формат должны перейти 75 детских и 35 взрослых поликлиник.

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Фото: пресс-центр администрации Петербурга