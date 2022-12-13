  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Купчино на детской площадке лежал труп мужчины
Сегодня, 9:20
211
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Купчино на детской площадке лежал труп мужчины

0 0

Петербуржец получил травму головы.

Накануне утром, 18 февраля, во Фрунзенском районе прохожие нашли труп мужчины. Тело 40-летнего горожанина заметили на детской площадке во дворе дома № 3, корпус 2, по Будапештской улице. 

По информации Piter.tv, мужчина получил серьезную травму головы. Тело жителя Белградской улицы направили в морг для установления причины смерти.

Подробности случившегося уточняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в Ломоносове 15-летний школьник угнал автомобиль своей матери.

Фото: Piter.tv

Теги: будапештская улица, купчино, полиция, труп мужчины, труп на детской площадке
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Шилова Роман
Сегодня 10:04

Распродажа (Таможенный конфискат). Корейский видеорегистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, всего за полцены.------ https://e.vg/konfiscatu

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии