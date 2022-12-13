В Купчино на детской площадке лежал труп мужчины

Петербуржец получил травму головы.

Накануне утром, 18 февраля, во Фрунзенском районе прохожие нашли труп мужчины. Тело 40-летнего горожанина заметили на детской площадке во дворе дома № 3, корпус 2, по Будапештской улице.

По информации Piter.tv, мужчина получил серьезную травму головы. Тело жителя Белградской улицы направили в морг для установления причины смерти.

Подробности случившегося уточняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv